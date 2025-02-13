Зеленський поговорив з Туском: Не може бути перемовин з Путіним без позиції України, ЄС та Штатів

Дональд Туск та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском – політики погодилися, що жодні переговори з диктатором Володимиром Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США.

Сторони обговорили умови, необхідні для "тривалого й справжнього миру в Україні".

Зеленський поінформував Туска про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом, а також вони обговорили ключові меседжі та необхідність "координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи".

Український лідер наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, з сильними та надійними гарантіями безпеки, й зазначив, що членство країни у НАТО було б найбільш вигідним для партнерів з економічної точки зору.

Іншою важливою гарантією безпеки президент вважає "серйозні інвестиції" в українську оборонну промисловість.

"Я також застеріг світових лідерів від довіри словам Путіна про його готовність завершити війну", – підсумував Зеленський.