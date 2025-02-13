Зеленський поговорив з Туском: Не може бути перемовин з Путіним без позиції України, ЄС та Штатів
Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском – політики погодилися, що жодні переговори з диктатором Володимиром Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США.
Сторони обговорили умови, необхідні для "тривалого й справжнього миру в Україні".
Зеленський поінформував Туска про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом, а також вони обговорили ключові меседжі та необхідність "координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи".
Український лідер наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, з сильними та надійними гарантіями безпеки, й зазначив, що членство країни у НАТО було б найбільш вигідним для партнерів з економічної точки зору.
Іншою важливою гарантією безпеки президент вважає "серйозні інвестиції" в українську оборонну промисловість.
"Я також застеріг світових лідерів від довіри словам Путіна про його готовність завершити війну", – підсумував Зеленський.
- 12 лютого стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Після спілкування з російським диктатором Трамп зателефонував президенту Зеленському, зокрема, говорили про готовність працювати разом на рівні команд. Згодом Зеленський заявив, що, зі слів Трампа, в американського президента не було пріоритету телефонувати Путіну першим.
- Очільниця євродипломатії Каллас заявила, що будь-яка потенційна мирна угода, укладена без України та Євросоюзу, є нечесною. Очільник Міноборони США заперечив, що початок переговорів є прямими поступками Путіну, й заявив, що Трамп перебуває у позиції сили.