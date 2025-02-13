Прем'єр Британії підтримав вступ України до НАТО
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав вступ України до НАТО. Слова політика передає видання Politico.
Стармера запитали, чи підтримує він твердження міністра оборони США Піта Гегсета щодо того, що членство України в НАТО не є "реалістичним результатом врегулювання [війни] шляхом переговорів".
"Моя позиція – це позиція НАТО. Це обговорювалося на саміті, який ми провели минулого року у Вашингтоні, де всі члени НАТО погодилися, що має бути незворотний шлях України до членства", – заявив британський прем'єр.
На запитання, чи відмовиться Сполучене Королівство від цієї мети у світлі коментарів Гегсета, Стармер відповів: "Ні, очевидно, ніхто не очікував, що [членство України в НАТО] буде негайним. Це був шлях, що потребує часу. Але найголовніше, я вважаю, це те, що ми підтримуємо Україну".
Також посадовець зауважив, що "Путін тут агресор" й наголосив, що війна може бути "закінчена завтра", якщо диктатор виведе свої війська.
"І тому для мене це був би найпростіший і найшвидший спосіб закінчити цей конфлікт", – підсумував він.
- 12 лютого під час засідання "Рамштайну" Гегсет заявив, що звільнення України до кордонів перед 2014 роком та її вступ до НАТО є нереалістичними цілями.
- Його український колега Умєров відповів, що позиція України щодо вступу в НАТО залишається незмінною. Міністр оборони Німеччини заявив, що "було б краще, якби США не йшли на поступки Росії ще до початку переговорів".
- 13 лютого генсек НАТО Рютте заявив, що Альянс ніколи не пропонував Україні членство у межах угоди про мир.