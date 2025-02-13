Прем'єр Британії підтримав вступ України до НАТО
Кір Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав вступ України до НАТО. Слова політика передає видання Politico.

Стармера запитали, чи підтримує він твердження міністра оборони США Піта Гегсета щодо того, що членство України в НАТО не є "реалістичним результатом врегулювання [війни] шляхом переговорів".

"Моя позиція – це позиція НАТО. Це обговорювалося на саміті, який ми провели минулого року у Вашингтоні, де всі члени НАТО погодилися, що має бути незворотний шлях України до членства", – заявив британський прем'єр.

На запитання, чи відмовиться Сполучене Королівство від цієї мети у світлі коментарів Гегсета, Стармер відповів: "Ні, очевидно, ніхто не очікував, що [членство України в НАТО] буде негайним. Це був шлях, що потребує часу. Але найголовніше, я вважаю, це те, що ми підтримуємо Україну".

Також посадовець зауважив, що "Путін тут агресор" й наголосив, що війна може бути "закінчена завтра", якщо диктатор виведе свої війська.

"І тому для мене це був би найпростіший і найшвидший спосіб закінчити цей конфлікт", – підсумував він.

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