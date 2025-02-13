Прем'єр Британії підтримав вступ України до НАТО

Також Стармер наголосив, що війна може бути "закінчена завтра", якщо Путін виведе свої війська

Кір Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав вступ України до НАТО. Слова політика передає видання Politico.

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Стармера запитали, чи підтримує він твердження міністра оборони США Піта Гегсета щодо того, що членство України в НАТО не є "реалістичним результатом врегулювання [війни] шляхом переговорів".

"Моя позиція – це позиція НАТО. Це обговорювалося на саміті, який ми провели минулого року у Вашингтоні, де всі члени НАТО погодилися, що має бути незворотний шлях України до членства", – заявив британський прем'єр.

На запитання, чи відмовиться Сполучене Королівство від цієї мети у світлі коментарів Гегсета, Стармер відповів: "Ні, очевидно, ніхто не очікував, що [членство України в НАТО] буде негайним. Це був шлях, що потребує часу. Але найголовніше, я вважаю, це те, що ми підтримуємо Україну".

Також посадовець зауважив, що "Путін тут агресор" й наголосив, що війна може бути "закінчена завтра", якщо диктатор виведе свої війська.

"І тому для мене це був би найпростіший і найшвидший спосіб закінчити цей конфлікт", – підсумував він.