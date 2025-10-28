Пропутинскому певцу Киркорову сообщили о подозрении в Украине: что инкриминируют

На протяжении лет российский певец был "голосом пропаганды РФ" на временно оккупированных территориях Украины и продвигал политику Путина

Филипп Киркоров (Фото: ресурсы оккупантов)

Народному артисту России и путинисту Филиппу Киркорову Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в нарушении правил въезда на временно оккупированную территорию из-за его неоднократных выступлений перед оккупантами. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Как установили правоохранители, Киркоров систематически участвовал в мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины, организованных властями РФ. Отмечается, что своими действиями он "способствовал легитимизации оккупации" и поддерживал пропаганду России.

В частности, 18 марта 2021 года певец принял участие в митинге-концерте на стадионе "Лужники" в Москве, где прямо поддержал незаконную аннексию Крыма. Также власти РФ систематически привлекали Киркорова к развлекательным мероприятиям для солдат в течение 2022-2024 годов, которые, в частности, происходили во временно оккупированных Феодосии (Крым) и Горловке (Донецкая область).

В 2022 году, как утверждают правоохранители, российский артист посетил военный госпиталь в Феодосии, где публично поддержал оккупантов. А в Горловке он выступил в 2024 году, также в госпитале для военных. Киркоров доставил так называемую гуманитарную помощь, а через день дал концерт в разрушенном россиянами зале "Шахтер".

Киркоров также с 2022 года находится под украинскими санкциями. А 18 апреля 2024 года Европейский суд по правам человека признал его ответственным за действия, которые подрывают или угрожают независимости Украины. Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин использовал его как инструмент "мягкой силы" в политике РФ против территориального суверенитета государств и против прав и свобод человека.

Также правоохранители отметили, что сам Киркоров никогда не отрицал, что он был инструментом распространения идеологии президента РФ и публично называл себя "представителем Путина на сцене", постоянно поддерживая диктатора и его политику.