Пропутінському співаку Кіркорову повідомили про підозру в Україні: що інкримінують

Впродовж років російський співак був "голосом пропаганди РФ" на тимчасово окупованих територіях України та просував політику Путіна

Філіп Кіркоров (Фото: ресурси окупантів)

Народному артисту Росії та путіністу Філіпу Кіркорову Служба безпеки України повідомила про підозру у порушенні правил заїзду на тимчасово окуповану територію через його неодноразові виступи перед окупантами. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Як встановили правоохоронці, Кіркоров систематично брав участь у заходах на тимчасово окупованих територіях України, організованих владою РФ. Зазначається, що своїми діями він "сприяв легітимізації окупації" та підтримував пропаганду Росії.

Зокрема, 18 березня 2021 року співак взяв участь у мітингу-концерті на стадіоні "Лужніки" у Москві, де прямо підтримав незаконну анексію Криму. Також влада РФ систематично залучала Кіркорова до розважальних заходів для солдатів впродовж 2022-2024 років, які, зокрема, відбувалися у тимчасово окупованих Феодосії (Крим) та Горлівці (Донецька область).

У 2022 році, як стверджують правоохоронці, російський артист відвідав військовий шпиталь у Феодосії, де публічно підтримав окупантів. А в Горлівці він виступив у 2024 році, також у шпиталі для військових. Кіркоров доставив так звану гуманітарну допомогу, а через день дав концерт у зруйнованому росіянами залі "Шахтар".

Кіркоров також із 2022 року перебуває під українськими санкціями. А 18 квітня 2024 року Європейський суд з прав людини визнав його відповідальним за дії, які підривають або загрожують незалежності України. Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін використовував його як інструмент "мʼякої сили" у політиці РФ проти територіального суверенітету держав і проти прав і свобод людини.

Також правоохоронці зазначили, що сам Кіркоров ніколи не заперечував, що він був інструментом поширення ідеології президента РФ та публічно називав себе "представником Путіна на сцені" і постійно підтримував диктатора та його політику.