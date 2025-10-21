"Ребята, Кремль не здесь". Беспилотники атаковали Ростовскую область России – видео
В ночь на 21 октября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область РФ. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы и местный губернатор.
По данным российского Telegram-канала Shot, жители Батайска слышали немало мощных взрывов, обломки БпЛА якобы повредили дома, магазины и припаркованные автомобили.
Тамошний губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Батайске в многоквартирном доме по западному шоссе частично разрушена стена многоэтажки, решается вопрос отселения жильцов.
"Беспилотники сбивали над Миллеровским и Тарасовским районами, над Батайском, Ростовом-на-Дону и хутором Недвиговка Мясниковского района", – отметил он.
А в Ростове-на-Дону в результате падения БпЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения один житель.
Местные паблики сообщают, что под атакой оказалась подстанция на хуторе Недвиговка Мясниковского района, там занялся пожар, хутор обесточен.
Серия взрывов прогремела и в Ростове, после чего очевидцы сообщили о столбе дыма на востоке города. Кроме того, жители Миллеровского и Неклиновского районов сообщают о звуках полета беспилотников и последующих взрывах.
Утром Минобороны РФ отчиталось о 55 якобы сбитых или перехваченных беспилотниках: 34 из них – над Ростовской областью.
- 15 октября в Уфе прогремел взрыв в районе нефтезавода "Уфаоргсинтез".
- 16 октября жители российского Саратова пожаловались на атаку дронов. Внедрялся план "Ковер" в нескольких аэропортах.
- 19 октября украинские защитники поразили Новокуйбышевский НПЗ, газовый завод в Оренбурге и объект в оккупированном Бердянске.
Комментарии (0)