"Ребята, Кремль не здесь". Беспилотники атаковали Ростовскую область России – видео

Жители российского Батайска пожаловались на атаку дронов, в результате "успешной работы" российской ПВО есть разрушения в одном из жилых кварталов

Батайск, Россия (Фото: ТГ Supernova)

В ночь на 21 октября беспилотники массированно атаковали Ростовскую область РФ. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы и местный губернатор.

По данным российского Telegram-канала Shot, жители Батайска слышали немало мощных взрывов, обломки БпЛА якобы повредили дома, магазины и припаркованные автомобили.

Тамошний губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Батайске в многоквартирном доме по западному шоссе частично разрушена стена многоэтажки, решается вопрос отселения жильцов.

"Беспилотники сбивали над Миллеровским и Тарасовским районами, над Батайском, Ростовом-на-Дону и хутором Недвиговка Мясниковского района", – отметил он.

А в Ростове-на-Дону в результате падения БпЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения один житель.

Местные паблики сообщают, что под атакой оказалась подстанция на хуторе Недвиговка Мясниковского района, там занялся пожар, хутор обесточен.

Серия взрывов прогремела и в Ростове, после чего очевидцы сообщили о столбе дыма на востоке города. Кроме того, жители Миллеровского и Неклиновского районов сообщают о звуках полета беспилотников и последующих взрывах.

Утром Минобороны РФ отчиталось о 55 якобы сбитых или перехваченных беспилотниках: 34 из них – над Ростовской областью.