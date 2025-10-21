"Ребята, Кремль не здесь". Безпілотники масовано атакували Ростовську область Росії – відео
У ніч проти 21 жовтня безпілотники масовано атакували Ростовську область РФ. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали і місцевий губернатор.
За даними російського Telegram-каналу Shot, жителі Батайська чули чимало потужних вибухів, уламки БпЛА нібито пошкодили будинки, магазини та припарковані автомобілі.
Тамтешній губернатор Юрій Слюсар повідомив, що в Батайську в багатоквартирному будинку по західному шосе частково зруйнована стіна багатоповерхівки, вирішують питання відселення мешканців.
"Безпілотники збивали над Міллеровським і Тарасівським районами, над Батайськом, Ростовом-на-Дону та хутором Недвигівка М'ясниківського району", – зазначив він.
А у Ростові-на-Дону внаслідок падіння БпЛА на два приватні будинки в Пролетарському районі отримав осколкові поранення один мешканець.
Місцеві пабліки повідомляють, що під атакою опинилась підстанція на хуторі Недвигівка М'ясниківського району, там зайнялася пожежа, хутір знеструмлений.
Серія вибухів прогриміла і в Ростові, після чого очевидці повідомили про стовп диму на сході міста. Крім того, жителі Міллеровського та Некліновського районів повідомляють про звуки польоту безпілотників і подальші вибухи.
Зранку Міноборони РФ відзвітувало про 55 нібито збитих або перехоплених безпілотників: 34 з них – над Ростовською областю.
- 15 жовтня в Уфі прогримів вибух у районі нафтозаводу "Уфаоргсинтез".
- 16 жовтня жителі російського Саратова поскаржилися на атаку дронів. Впроваджувався план "Килим" у кількох аеропортах.
- 19 жовтня українські захисники уразили Новокуйбишевський НПЗ, газовий завод в Оренбурзі та об'єкт в окупованому Бердянську.
Коментарі (0)