"Ребята, Кремль не здесь". Безпілотники масовано атакували Ростовську область Росії – відео

Жителі російського Батайська поскаржилися на атаку дронів, внаслідок "успішної роботи" російської ППО є руйнування в одному із житлових кварталів

Батайськ, Росія (Фото: ТГ Supernova)

У ніч проти 21 жовтня безпілотники масовано атакували Ростовську область РФ. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали і місцевий губернатор.

За даними російського Telegram-каналу Shot, жителі Батайська чули чимало потужних вибухів, уламки БпЛА нібито пошкодили будинки, магазини та припарковані автомобілі.

Тамтешній губернатор Юрій Слюсар повідомив, що в Батайську в багатоквартирному будинку по західному шосе частково зруйнована стіна багатоповерхівки, вирішують питання відселення мешканців.

"Безпілотники збивали над Міллеровським і Тарасівським районами, над Батайськом, Ростовом-на-Дону та хутором Недвигівка М'ясниківського району", – зазначив він.

А у Ростові-на-Дону внаслідок падіння БпЛА на два приватні будинки в Пролетарському районі отримав осколкові поранення один мешканець.

Місцеві пабліки повідомляють, що під атакою опинилась підстанція на хуторі Недвигівка М'ясниківського району, там зайнялася пожежа, хутір знеструмлений.

Серія вибухів прогриміла і в Ростові, після чого очевидці повідомили про стовп диму на сході міста. Крім того, жителі Міллеровського та Некліновського районів повідомляють про звуки польоту безпілотників і подальші вибухи.

Зранку Міноборони РФ відзвітувало про 55 нібито збитих або перехоплених безпілотників: 34 з них – над Ростовською областю.