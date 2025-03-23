РФ атаковала Покровск и поселок под Славянском – погибли два человека, есть пострадавший

Захватчики попали вблизи многоквартирного дома в Донецком и атаковали жилую застройку Покровска

Фото: Донецкая областная прокуратура

Из-за российских атак по Донецкой области погибли два человека, один ранен. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

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В воскресенье захватчики ударили, вероятно, из реактивной системы залпового огня "Смерч" по поселку Донецкое Николаевской общины – попадание пришлось вблизи многоквартирного дома, по месту жительства погиб 46-летний мужчина.

Также оккупанты в очередной раз попали по жилой застройке Покровска: во время атак был смертельно травмирован 76-летний пенсионер, находившийся на улице, минно-взрывную травму и осколочные ранения получил горожанин 69 лет.

Правоохранители устанавливают тип оружия, из которого был нанесен удар по городу.

Начато расследование по фактам военных преступлений, максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Донецкое – поселок северо-восточнее Славянска, расположенный на расстоянии около 25 километров от линии фронта:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

22 марта в Донецкой области по меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения из-за российских обстрелов.

В ночь на 23 марта оккупанты атаковали Киев. Погибли три человека, в их числе отец с пятилетним ребенком. Еще восемь человек пострадали. Есть повреждения в пяти районах.

Также российские войска атаковали ударными беспилотниками Киевскую область, в результате чего ранения получили два человека. Были повреждены предприятие и частные дома.