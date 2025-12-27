Россия дронами всадила по объектам добычи и ТЭЦ Нафтогаза
Последствия атаки на Киевскую область (Фото: ГСЧС / Telegram)

В результате массированной атаки россиян под ударом в очередной раз оказалась газовая и энергетическая инфраструктура. Как сообщили в НАК "Нафтогаз Украины", оккупанты били дронами по объектам добычи и ТЭЦ компании.

Как отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий, атаки врага происходят синхронно с периодом похолодания. Враг пытается воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя.

Читайте также
"Было 4 очереди – станет 3,5". Улучшает ли ситуацию со светом пересмотр списка критических объектов

Он добавил, что аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов.

Россия дронами всадила по объектам добычи и ТЭЦ Нафтогаза
Атака на ТЭЦ (Фото: Нафтогаз Украины)
  • В ночь на 27 декабря россияне нанесли ударов по Киеву. В результате атаки погиб человек, еще 30 человек пострадали.
  • В результате обстрелов треть Киева осталась без тепла, в городе введены экстренные отключения света.
  • В общем россияне запустили по Украине почти 500 беспилотников и четыре десятка ракет разных типов.
обстрелвойнанафтогазмассированная атака