Россия дронами всадила по объектам добычи и ТЭЦ Нафтогаза

РФ бьет по газу и теплу специально под морозы, рассказали в компании

Последствия атаки на Киевскую область (Фото: ГСЧС / Telegram)

В результате массированной атаки россиян под ударом в очередной раз оказалась газовая и энергетическая инфраструктура. Как сообщили в НАК "Нафтогаз Украины", оккупанты били дронами по объектам добычи и ТЭЦ компании.

Как отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий, атаки врага происходят синхронно с периодом похолодания. Враг пытается воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя.

Он добавил, что аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов.

Атака на ТЭЦ (Фото: Нафтогаз Украины)