Росія дронами вгатила по об’єктах видобутку та ТЕЦ Нафтогазу

РФ б’є по газу і теплу спеціально під морози, розповіли в компанії

Наслідки атаки на Київську область (Фото: ДСНС / Telegram)

Внаслідок масованої атаки росіян під ударом вчергове опинилась газова та енергетична інфраструктура. Як повідомили в НАК "Нафтогаз України", окупанти били дронами по об’єктах видобутку і ТЕЦ компанії.

Як зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький, атаки ворога відбуваються синхронно з періодом похолодання. Ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу.

Він додав, що аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів.

Атака на ТЕЦ (Фото: Нафтогаз України)