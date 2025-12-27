Росія дронами вгатила по об’єктах видобутку та ТЕЦ Нафтогазу
Внаслідок масованої атаки росіян під ударом вчергове опинилась газова та енергетична інфраструктура. Як повідомили в НАК "Нафтогаз України", окупанти били дронами по об’єктах видобутку і ТЕЦ компанії.
Як зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький, атаки ворога відбуваються синхронно з періодом похолодання. Ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу.
Він додав, що аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів.
- У ніч проти 27 грудня росіяни завдали ударів по Києву. В результаті атаки загинула людина, ще 30 осіб постраждало.
- Внаслідок обстрілу третина Києва залишилася без тепла, в місті введено екстрені відключення світла.
- Загалом росіяни запустили по Україні майже 500 безпілотників і чотири десятки ракет різних типів.
