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Россия наращивает количество артиллерии для наступления на Лисичанск – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 18:45
Россия наращивает количество артиллерии для наступления на Лисичанск – Генштаб - Фото
Фото: EPA

Генеральный штаб сообщил, что Россия после захвата Северодонецка предприняла попытки блокировать соседний Лисичанск с южной стороны. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии, говорится в вечерней сводке за 26 июня.

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В воскресенье в Лисичанске, а также в соседних Лоскутовке и Верхнекаменке обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру. Еще одно расположенное рядом с Лисичанском село Волчеяровка попало под авианалет.

На Славянском направлении россияне штурмовали украинские позиции в районе сел Долина, Курулька, Мазановка, но наступление отбили. Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное.

На Бахмутском направлении российские войска обстреливали украинские позиции вблизи населенных пунктов Николаевка, Берестово, Покровское, Кодема и Нью-Йорк. Генштаб сообщает, что возле Павловки на этом направлении россияне понесли большие потери и отступили.

Также были неудачные для россиян штурмы в районе Дементиевки к северу от Харькова и возле Потемкиного на севере Херсонской области.

"Силы обороны Украины наносят врагу потери по всех направлениях. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий", — заявил Генштаб.

Андрей Водяный
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