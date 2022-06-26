Россия наращивает количество артиллерии для наступления на Лисичанск – Генштаб

Генеральный штаб сообщил, что Россия после захвата Северодонецка предприняла попытки блокировать соседний Лисичанск с южной стороны. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии, говорится в вечерней сводке за 26 июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В воскресенье в Лисичанске, а также в соседних Лоскутовке и Верхнекаменке обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру. Еще одно расположенное рядом с Лисичанском село Волчеяровка попало под авианалет.

На Славянском направлении россияне штурмовали украинские позиции в районе сел Долина, Курулька, Мазановка, но наступление отбили. Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное.

На Бахмутском направлении российские войска обстреливали украинские позиции вблизи населенных пунктов Николаевка, Берестово, Покровское, Кодема и Нью-Йорк. Генштаб сообщает, что возле Павловки на этом направлении россияне понесли большие потери и отступили.

Также были неудачные для россиян штурмы в районе Дементиевки к северу от Харькова и возле Потемкиного на севере Херсонской области.

"Силы обороны Украины наносят врагу потери по всех направлениях. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий", — заявил Генштаб.

Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым районам Киева.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракетный удар по Киеву утром 26 июня был нанесен из стратегических бомбардировщиков, находившихся в регионе Каспийского моря.

Также россияне нанесли удар по Черкассам.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.