Россия наращивает количество артиллерии для наступления на Лисичанск – Генштаб
Генеральный штаб сообщил, что Россия после захвата Северодонецка предприняла попытки блокировать соседний Лисичанск с южной стороны. Для поддержки наступательных действий враг усилил группировку артиллерии, говорится в вечерней сводке за 26 июня.
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В воскресенье в Лисичанске, а также в соседних Лоскутовке и Верхнекаменке обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру. Еще одно расположенное рядом с Лисичанском село Волчеяровка попало под авианалет.
На Славянском направлении россияне штурмовали украинские позиции в районе сел Долина, Курулька, Мазановка, но наступление отбили. Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровное, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное.
На Бахмутском направлении российские войска обстреливали украинские позиции вблизи населенных пунктов Николаевка, Берестово, Покровское, Кодема и Нью-Йорк. Генштаб сообщает, что возле Павловки на этом направлении россияне понесли большие потери и отступили.
Также были неудачные для россиян штурмы в районе Дементиевки к северу от Харькова и возле Потемкиного на севере Херсонской области.
"Силы обороны Украины наносят врагу потери по всех направлениях. Поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий", — заявил Генштаб.
- Утром 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилым районам Киева.
- Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ракетный удар по Киеву утром 26 июня был нанесен из стратегических бомбардировщиков, находившихся в регионе Каспийского моря.
- Также россияне нанесли удар по Черкассам.
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