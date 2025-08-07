Россия повредила блок MIM-104 Patriot, но его удалось отремонтировать – немецкий генерал

Майк Келлер (Фото: bundeswehr)

Россия серьезно повредила в Украине радиолокационный блок MIM-104 Patriot, но немецкие специалисты его отремонтировали и уже поставили обратно. Об этом в интервью FAZ заявил заместитель командующего по вопросам безопасности и подготовки НАТО в Украине генерал-майор Майк Келлер.

По его словам, повреждение произошло несколько месяцев назад, но регион он не уточнил. После того как радиолокационный блок доставили в Германию, было определено, что это "полная потеря, которую невозможно восстановить". Замена на только что приобретенный подобный радар заняла бы несколько лет.

Келлер сообщил, что эксперты немецких военно-воздушных сил попытались самостоятельно отремонтировать радар и им это удалось. По словам генерала, они тратили по 16 часов в день и работали с понедельника по субботу.

В июле радиолокационная установка была доставлена обратно в Украину и уже работает. Келлер отметил, что буквально на прошлой неделе первая российская цель была перехвачена именно с помощью этой радиолокационной установки.