Росія пошкодила в Україні блок MIM-104 Patriot, але його вдалося відремонтувати – німецький генерал
Росія серйозно пошкодила в Україні радіолокаційний блок MIM-104 Patriot, але німецькі фахівці його відремонтували та вже поставили назад. Про це в інтерв'ю FAZ заявив заступник командувача з питань безпеки та підготовки НАТО в Україні генерал-майор Майк Келлер.
За його словами, пошкодження сталося кілька місяців тому, але регіон він не уточнив. Після того як радіолокаційний блок доставили в Німеччину, було визначено, що це "повна втрата, яку неможливо відновити". Заміна на щойно придбаний подібний радар тривала б кілька років.
Келлер повідомив, що експерти німецьких Військово-повітряних сил спробували самостійно відремонтувати радар і їм це вдалося. За словами генерала, вони витрачали по 16 годин на день та працювали з понеділка по суботу.
У липні радіолокаційну установку було доставлено назад до України і вона вже працює. Келлер зазначив, що буквально минулого тижня першу російську ціль було перехоплено саме за допомогою цієї радіолокаційної установки.
- 1 серпня повідомлялося, що Німеччина поставить Україні дві системи ЗРК Patriot "найближчими днями", а пізніше – додаткові компоненти.
- 4 серпня стало відомо, що Нідерланди першими з НАТО нададуть американську зброю для України на 500 млн євро. До пакету постачань увійдуть складники та ракети для Patriot.
