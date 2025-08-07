Росія пошкодила в Україні блок MIM-104 Patriot, але його вдалося відремонтувати – німецький генерал

Майк Келлер (Фото: bundeswehr)

Росія серйозно пошкодила в Україні радіолокаційний блок MIM-104 Patriot, але німецькі фахівці його відремонтували та вже поставили назад. Про це в інтерв'ю FAZ заявив заступник командувача з питань безпеки та підготовки НАТО в Україні генерал-майор Майк Келлер.

За його словами, пошкодження сталося кілька місяців тому, але регіон він не уточнив. Після того як радіолокаційний блок доставили в Німеччину, було визначено, що це "повна втрата, яку неможливо відновити". Заміна на щойно придбаний подібний радар тривала б кілька років.

Келлер повідомив, що експерти німецьких Військово-повітряних сил спробували самостійно відремонтувати радар і їм це вдалося. За словами генерала, вони витрачали по 16 годин на день та працювали з понеділка по суботу.

У липні радіолокаційну установку було доставлено назад до України і вона вже працює. Келлер зазначив, що буквально минулого тижня першу російську ціль було перехоплено саме за допомогою цієї радіолокаційної установки.