Россия тянет время и на самом деле не хочет прекращения огня или мира – лидер Финляндии

Александр Стубб (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия тянет время и на самом деле не хочет прекращения огня или мира. Его слова передает финский общественный вещатель Yle.

Стубб отметил, что целью диктатора Владимира Путина остается уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Такое заявление политик сделал после видеоконференции "коалиции желающих" в поддержку Украины, организованной Великобританией.

По словам финского лидера, во время онлайн-встречи был сделан шаг вперед. Стубб отметил, что сейчас формируется коалиция единомышленников, в которую войдут около 30 государств.