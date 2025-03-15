Россия ударила "шахедами" по пятиэтажке и двум частным домам в Чернигове

Попадание дронов зафиксировано в двух районах областного центра

Фото: Telegram Дмитрия Брыжинского

Россияне попали "шахедом" по пятиэтажке в Чернигове, другой беспилотник повредил два частных дома. Об этом сообщил глава военной администрации города Дмитрий Брижинский.

Попадание дронов типа Shahed зафиксировано в двух районах областного центра.

На месте удара по пятиэтажке загорелся пожар, работают спасательные службы.

О пострадавших не сообщалось.

ОБНОВЛЕНО. В пятиэтажке разрушены два верхних этажа, сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.

Фото: Telegram Дмитрия Брыжинского

14 марта Россия ударила по Кривому Рогу баллистикой. По состоянию на утро 15 марта было известно о 14 пострадавших, вражеский удар пришелся по ночному клубу, расположенному в жилом районе.

Также враг ударил по Одесской области ударными дронами, был обесточен Черноморск.

Вечером 14 марта и в ночь на 15 марта Россия атаковала Украину 178 дронами разных типов и двумя ракетами "Искандер". Силам противовоздушной обороны удалось сбить 130 БпЛА, в нескольких регионах разрушения.