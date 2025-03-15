Россия ударила "шахедами" по пятиэтажке и двум частным домам в Чернигове

Россия ударила "шахедами" по пятиэтажке и двум частным домам в Черниговеобновлено
Россияне попали "шахедом" по пятиэтажке в Чернигове, другой беспилотник повредил два частных дома. Об этом сообщил глава военной администрации города Дмитрий Брижинский.
Попадание дронов типа Shahed зафиксировано в двух районах областного центра.
На месте удара по пятиэтажке загорелся пожар, работают спасательные службы.
О пострадавших не сообщалось.
ОБНОВЛЕНО. В пятиэтажке разрушены два верхних этажа, сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.
- 14 марта Россия ударила по Кривому Рогу баллистикой. По состоянию на утро 15 марта было известно о 14 пострадавших, вражеский удар пришелся по ночному клубу, расположенному в жилом районе.
- Также враг ударил по Одесской области ударными дронами, был обесточен Черноморск.
- Вечером 14 марта и в ночь на 15 марта Россия атаковала Украину 178 дронами разных типов и двумя ракетами "Искандер". Силам противовоздушной обороны удалось сбить 130 БпЛА, в нескольких регионах разрушения.