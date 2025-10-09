СБУ: Россия надеялась накрыть баллистикой большинство электроподстанций Миргорода
Служба безопасности Украины заявила о задержании мужчины, который готовил координаты для новой ракетной атаки РФ по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода Полтавской области.
По информации следователей, благодаря данным, которые собрал задержанный, Россия надеялась накрыть баллистикой большинство электроподстанций, питающих райцентр.
"Также приоритетными целями оккупантов были дислокации мобильных огневых групп и запасных командных пунктов украинских войск", – отметили в СБУ.
По указаниям оккупантов задержанный мужчина искал по городу энергообъекты, а также здания, возле которых находился личный состав Сил обороны.
Правоохранители утверждают, что во время таких разведвылазок он обозначал локации "целей" на гугл-картах и передавал куратору – сотруднику пограничного управления ФСБ по Псковской области.
Следователи задержали мужчину на горячем, когда он фотографировал периметр одной из запасных локаций Сил обороны.
Фигуранту объявили о подозрении в государственной измене и взяли под стражу. Ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Служба безопасности показала отрывки переписки подозреваемого с куратором.
Комментарии (0)