СБУ: Россия надеялась накрыть баллистикой большинство электроподстанций Миргорода

Украинская спецслужба заявила о задержании корректировщика, который помогал РФ готовить удар по энергетике Миргорода

Задержание (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании мужчины, который готовил координаты для новой ракетной атаки РФ по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода Полтавской области.

По информации следователей, благодаря данным, которые собрал задержанный, Россия надеялась накрыть баллистикой большинство электроподстанций, питающих райцентр.

"Также приоритетными целями оккупантов были дислокации мобильных огневых групп и запасных командных пунктов украинских войск", – отметили в СБУ.

По указаниям оккупантов задержанный мужчина искал по городу энергообъекты, а также здания, возле которых находился личный состав Сил обороны.

Правоохранители утверждают, что во время таких разведвылазок он обозначал локации "целей" на гугл-картах и передавал куратору – сотруднику пограничного управления ФСБ по Псковской области.

Следователи задержали мужчину на горячем, когда он фотографировал периметр одной из запасных локаций Сил обороны.

Фигуранту объявили о подозрении в государственной измене и взяли под стражу. Ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности показала отрывки переписки подозреваемого с куратором.

