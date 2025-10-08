"Грех не влепить". СБУ задержала дальнобойщика, корректировавшего удары России

Задержание (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании мужчины, который под видом водителя международных грузовых перевозок занимался корректировкой российских ударов по Украине и собирал данные о перемещении оружия и товаров военного назначения.

По данным следователей, задержанный был одним из участников агентурной сети ФСБ, разоблаченной СБУ в январе 2025-го. Тогда были задержаны трое участников преступной ячейки, а ныне задержанный водитель на тот момент был за границей.

Правоохранители утверждают, что мужчина собирал и передавал врагу геолокации объектов оборонной и критической инфраструктуры, а во время зарубежных командировок следил за перемещением вооружения и товаров военного назначения, которые транспортировали по территории ЕС в направлении Украины. Собранную информацию посылал врагу.

"Задержанный фиксировал координаты "целей" прямо во время перевозки грузов, а для конспирации хранил соответствующие данные на шести смартфонах", – отметили в СБУ.

Правоохранители задержали мужчину сразу после его прибытия в Украину. У него изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на РФ.

Фигуранту объявили о подозрении в государственной измене и взяли под стражу. Ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Украинская спецслужба показала отрывки переписки подозреваемого, где тот пишет "куратору" о движении техники и о том, куда "грех не влупить".

