"Грех не влупить". СБУ заявила про затримання далекобійника, який коригував удари Росії

Затримання (Фото: СБУ)

Служба безпеки України заявила про затримання чоловіка, який під виглядом водія міжнародних вантажних перевезень займався коригуванням російських ударів по Україні та збирав дані про переміщення зброї й товарів військового призначення.

За даними слідчих, затриманий був одним з учасників агентурної мережі ФСБ, яку СБУ викрила у січні 2025-го. Тоді було затримано трьох учасників злочинного осередку, а нині затриманий водій на той момент був за кордоном.

Правоохоронці стверджують, що чоловік збирав і передавав ворогу геолокації об’єктів оборонної та критичної інфраструктури, а під час закордонних відряджень стежив за переміщенням озброєння і товарів військового призначення, що транспортували територією ЄС у напрямку України. Зібрану інформацію надсилав ворогу.

"Затриманий фіксував координати "цілей" прямо під час перевезення вантажів, а для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах", – зазначили у СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після його прибуття в Україну. У нього вилучили мобільні телефони з доказами роботи на РФ.

Фігуранту оголосили про підозру у державній зраді й узяли під варту. Йому може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Українська спецслужба показала уривки листування підозрюваного, де той пише "куратору" про рух техніки та про те, куди "гріх не влупити".

