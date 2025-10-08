"Грех не влупить". СБУ заявила про затримання далекобійника, який коригував удари Росії
Служба безпеки України заявила про затримання чоловіка, який під виглядом водія міжнародних вантажних перевезень займався коригуванням російських ударів по Україні та збирав дані про переміщення зброї й товарів військового призначення.
За даними слідчих, затриманий був одним з учасників агентурної мережі ФСБ, яку СБУ викрила у січні 2025-го. Тоді було затримано трьох учасників злочинного осередку, а нині затриманий водій на той момент був за кордоном.
Правоохоронці стверджують, що чоловік збирав і передавав ворогу геолокації об’єктів оборонної та критичної інфраструктури, а під час закордонних відряджень стежив за переміщенням озброєння і товарів військового призначення, що транспортували територією ЄС у напрямку України. Зібрану інформацію надсилав ворогу.
"Затриманий фіксував координати "цілей" прямо під час перевезення вантажів, а для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах", – зазначили у СБУ.
Правоохоронці затримали чоловіка одразу після його прибуття в Україну. У нього вилучили мобільні телефони з доказами роботи на РФ.
Фігуранту оголосили про підозру у державній зраді й узяли під варту. Йому може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Українська спецслужба показала уривки листування підозрюваного, де той пише "куратору" про рух техніки та про те, куди "гріх не влупити".
- 29 травня у Дніпрі СБУ затримала таксиста, який коригував удари Росії по місту.
- 12 вересня правоохоронці на Сумщині затримали настоятеля одного з храмів Сумської єпархії Української православної церкви (УМЦ МП), який, за даними правоохоронців, виявився коригувальником російської воєнної розвідки (ГРУ).
- 29 вересня СБУ затримала коригувальника російських ракетних і дронових ударів по військових заводах на заході України. Так званим агентом ФСБ виявився місцевий різнороб.
