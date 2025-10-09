СБУ: Росія сподівалася накрити балістикою більшість електропідстанцій, що живлять Миргород

Українська спецслужба заявила про затримання корегувальника, який допомагав РФ готувати удар по енергетиці Миргорода

Затримання (Фото: СБУ)

Служба безпеки України заявила про затримання чоловіка, який готував координати для нової ракетної атаки РФ по оборонній та критичній інфраструктурі Миргорода Полтавської області.

За інформацією слідчих, завдяки даним, що зібрав затриманий, Росія сподівалась накрити балістикою більшість електропідстанцій, що живлять райцентр.

"Також пріоритетними цілями окупантів були дислокації мобільних вогневих груп та запасних командних пунктів українських військ", – зазначили у СБУ.

За вказівками окупантів затриманий чоловік шукав у місті енергооб’єкти, а також будівлі, біля яких розташований особовий склад Сил оборони.

Правоохоронці стверджують, що під час таких розвідвилазок він позначав локації "цілей" на гугл-картах і передавав кураторові – співробітнику прикордонного управління ФСБ у Псковській області.

Слідчі затримали чоловіка на гарячому, коли він фотографував периметр однієї із запасних локацій Сил оборони.

Фігуранту оголосили про підозру у державній зраді й узяли під варту. Йому може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки показала уривки листування підозрюваного з куратором.

