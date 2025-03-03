Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 3 марта
- Трамп назвал "худшим заявлением" слова Зеленского, что до мира еще очень далеко. Президент США Дональд Трамп назвал "худшим заявлением" слова Владимира Зеленского о том, что до окончания войны еще "очень, очень далеко". Американский лидер заявил, что Штаты "не будут долго с этим мириться".
- У Трампа рассказали, чего ждут от Зеленского после скандала в Овальном кабинете. Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Белый дом ожидает, что президент Владимир Зеленский извинится за скандал в Овальном кабинете, подпишет соглашение о полезных ископаемых и выразит готовность к мирным переговорам.
- Зеленский: Очень рассчитываем на поддержку Штатов на пути к миру. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с США и европейскими партнерами для окончания войны и рассчитывает на "поддержку Америки на пути к миру".
- Из-за удара РФ по полигону отстранен начальник центра подготовки и командир в/ч — Сырский. На время проведения расследования российского удара по полигону в Днепропетровской области 1 марта, в результате которого погибли и получили ранения украинские военные, от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части. Об этом в соцсетях сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
- Военная поддержка Украины не остановится после войны – Стармер озвучил результаты саммита в Лондоне. Партнеры согласились, что в случае мирного соглашения они продолжат усиливать обороноспособность Украины и ее сдерживающую способность. Об этом и других результатах саммита в Лондоне сообщил британский премьер Кир Стармер во время выступления перед парламентом страны.
- США и Россия тайно обсуждают запуск Северного потока-2: что известно. США ведут конфиденциальные переговоры о возможном возобновлении работы газопровода Северный поток-2 для поставки российского газа в Германию, сообщает Bild. Переговоры проходят в Швейцарии с участием специального посланника президента США Дональда Трампа Ричарда Гренелла. Официальный Берлин об этих встречах не знает.
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