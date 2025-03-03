Шість головних новин України та світу на 22:00 3 березня
- Трамп назвав "найгіршою заявою" слова Зеленського, що до миру ще дуже далеко. Президент США Дональд Трамп назвав "найгіршою заявою" слова Володимира Зеленського про те, що до закінчення війни ще "дуже, дуже далеко". Американський лідер заявив, що Штати "не будуть довго з цим миритися".
- У Трампа розповіли, чого чекають від Зеленського після скандалу в Овальному кабінеті. Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Білий дім чекає, що президент Володимир Зеленський перепросить за скандал в Овальному кабінеті, підпише угоду про корисні копалини та висловить готовність до мирних переговорів.
- Зеленський: Дуже розраховуємо на підтримку Штатів на шляху до миру. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює зі США та європейськими партнерами щодо закінчення війни та розраховує на "підтримку Америки на шляху до миру".
- Через удар РФ по полігону усунуто начальника центру підготовки та командира в/ч — Сирський. На час проведення розслідування російського удару по полігону в Дніпропетровській області 1 березня, внаслідок якого загинули та дістали поранення українські військові, від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини. Про це у соцмережах повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
- Військова підтримка України не зупиниться після війни – Стармер озвучив результати саміту в Лондоні. Партнери погодилися, що у випадку мирної угоди вони продовжать посилювати обороноздатність України та її здатність до стримування. Про цей та інший результати саміту у Лондоні повідомив британський прем'єр Кір Стармер під час виступу перед парламентом країни.
- США та Росія таємно обговорюють запуск Північного потоку-2: що відомо. США ведуть конфіденційні переговори щодо можливого відновлення роботи газопроводу Північний потік-2 для постачання російського газу до Німеччини, повідомляє Bild. Переговори відбуваються у Швейцарії за участі спеціального посланника президента США Дональда Трампа Річарда Гренелла. Офіційний Берлін про ці зустрічі не знає.
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