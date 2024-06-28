Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 28 июня
Фото: Telegram Сергей Лысак
  1. Россия ударила ракетой по девятиэтажке в Днепре – фото. Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Из-за попадания разрушены четыре этажа жилого дома. Известно о погибшем и пострадавших, идет поисково-спасательная операция (подробнее).
  2. Трамп на дебатах с Байденом заявил, что "мирный план" Путина – неприемлем. Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал "мирные предложения" диктатора Владимира Путина "неприемлемыми" и заверил, что смог бы остановить российско-украинскую войну еще до вступления в должность. Такие заявления прозвучали на дебатах с действующим американским лидером Джо Байденом (подробнее).
  3. Около ЗАЭС уничтожена одна из станций радиационного мониторинга: какими будут последствия. Международное агентство по атомной энергии сообщило о разрушении находящейся под российской оккупацией станции внешнего радиационного мониторинга ЗАЭС. По словам главы МАГАТЭ, это еще больше снизило возможности выявлять и измерять любые радиоактивные выбросы во время возможной чрезвычайной ситуации на ЗАЭС (подробнее).
  4. Россияне ударили авиабомбами по Циркунам под Харьковом, есть пострадавшие. Российские захватчики нанесли удар управляемыми авиабомбами по Циркунам Харьковской области. Восемь человек пострадали. Есть возгорание в двух домах и хозяйственных постройках (подробнее).
  5. Зеленский: Украина готовит детальный план окончания войны и наращивает производство вооружений. Украина подготовит детальный план окончания войны и представит его всем партнерам в этом году, а в то же время страна увеличивает производство вооружений, чтобы быть сильной на поле боя. Это две параллельные истории, рассказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар (подробнее).
  6. Укрзализныця создала энергокомпанию, которая будет строить газовые электростанции. Укрзализныця создает свою энергокомпанию ООО "УЗ Энерго". Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей. В УЗ отметили, что компания испытывает существенный дефицит электрической энергии (подробнее).

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