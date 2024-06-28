Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 28 июня
- Россия ударила ракетой по девятиэтажке в Днепре – фото. Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Из-за попадания разрушены четыре этажа жилого дома. Известно о погибшем и пострадавших, идет поисково-спасательная операция (подробнее).
- Трамп на дебатах с Байденом заявил, что "мирный план" Путина – неприемлем. Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал "мирные предложения" диктатора Владимира Путина "неприемлемыми" и заверил, что смог бы остановить российско-украинскую войну еще до вступления в должность. Такие заявления прозвучали на дебатах с действующим американским лидером Джо Байденом (подробнее).
- Около ЗАЭС уничтожена одна из станций радиационного мониторинга: какими будут последствия. Международное агентство по атомной энергии сообщило о разрушении находящейся под российской оккупацией станции внешнего радиационного мониторинга ЗАЭС. По словам главы МАГАТЭ, это еще больше снизило возможности выявлять и измерять любые радиоактивные выбросы во время возможной чрезвычайной ситуации на ЗАЭС (подробнее).
- Россияне ударили авиабомбами по Циркунам под Харьковом, есть пострадавшие. Российские захватчики нанесли удар управляемыми авиабомбами по Циркунам Харьковской области. Восемь человек пострадали. Есть возгорание в двух домах и хозяйственных постройках (подробнее).
- Зеленский: Украина готовит детальный план окончания войны и наращивает производство вооружений. Украина подготовит детальный план окончания войны и представит его всем партнерам в этом году, а в то же время страна увеличивает производство вооружений, чтобы быть сильной на поле боя. Это две параллельные истории, рассказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар (подробнее).
- Укрзализныця создала энергокомпанию, которая будет строить газовые электростанции. Укрзализныця создает свою энергокомпанию ООО "УЗ Энерго". Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей. В УЗ отметили, что компания испытывает существенный дефицит электрической энергии (подробнее).
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