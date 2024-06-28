Шість головних новин України та світу на 21:00 28 червня
- Росія вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці у Дніпрі – фото. Російські загарбники здійснили ракетний удар по Дніпру. Через влучання зруйновано чотири поверхи житлового будинку. Відомо про загиблого та постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція (детальніше).
- Трамп на дебатах з Байденом заявив, що "мирний план" Путіна – неприйнятний. Кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав "мирні пропозиції" диктатора Володимира Путіна "неприйнятними" та запевнив, що зміг би зупинити російсько-українську війну ще до свого вступу на посаду. Такі заяви пролунали на дебатах з чинним американським лідером Джо Байденом (детальніше).
- Біля ЗАЕС знищено одну зі станцій радіаційного моніторингу: якими будуть наслідки. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про руйнування станції зовнішнього радіаційного моніторингу ЗАЕС, яка перебуває під російською окупацією. За словами очільника МАГАТЕ, це ще більше знизило можливості виявляти та вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час можливої надзвичайної ситуації на ЗАЕС (детальніше)
- Росіяни вдарили авіабомбами по Циркунах під Харковом, є постраждалі. Російські загарбники здійснили удар керованими авіабомбами по Циркунах Харківської області. Восьмеро людей постраждало. Є загорання у двох будинках та господарчих спорудах (детальніше).
- Зеленський: Україна готує детальний план закінчення війни та нарощує виробництво озброєнь. Україна підготує детальний план закінчення війни та презентує його всім партнерам цього року, а водночас країна збільшує виробництво озброєнь, аби бути сильною на полі бою. Це дві паралельні історії, розповів президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар (детальніше).
- Укрзалізниця створила енергокомпанію, яка будуватиме газові електростанції. Укрзалізниця створює свою енергокомпанію ТОВ "УЗ Енерго". Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів. В УЗ наголосили, що компанія відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії (детальніше).
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