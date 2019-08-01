Шри-Ланка сделала бесплатными визы для украинцев

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С 1 августа украинцы и граждане еще 47 государств смогут посетить Шри-Ланку на срок до 30 дней без платы за визу. Об этом сообщает News In Asia.

Ранее украинцы должны были заплатить около $40 в аэропорту прибытия для открытия туристической визы.

Такой режим будет действовать шесть месяцев, после чего правительство рассмотрит эффективность программы для развития туризма.

С помощью таких шагов правительство острова пытается восстановить потери в туристической сфере после апрельских терактов.

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