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Шри-Ланка сделала бесплатными визы для украинцев

Шри-Ланка сделала бесплатными визы для украинцев - Фото
(фото - скриншот видео View from Above)
01.08.2019, 16:31

Отмена платы будет действительна в течение шести месяцев

С 1 августа украинцы и граждане еще 47 государств смогут посетить Шри-Ланку на срок до 30 дней без платы за визу. Об этом сообщает News In Asia.

Ранее украинцы должны были заплатить около $40 в аэропорту прибытия для открытия туристической визы.

Такой режим будет действовать шесть месяцев, после чего правительство рассмотрит эффективность программы для развития туризма.

С помощью таких шагов правительство острова пытается восстановить потери в туристической сфере после апрельских терактов.

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