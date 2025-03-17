США вышли из Международного центра, расследующего российскую агрессию против Украины
США вышли из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA). Об этом сообщило агентство ЕС Евроюст, передает телеканал Fox News.
Чиновники США сообщили Евроюсту, что они не будут продолжать свое участие в ICPA.
В агентстве отметили, что Международный центр продолжает свою работу по поддержке национальных расследований преступления агрессии, связанного с войной РФ против Украины.
Накануне утром 17 марта о выходе США из института написала газета The New York Times со ссылкой на собственные анонимные источники.
По их данным, администрация президента США Дональда Трампа не привела причин для такого решения, кроме необходимости перераспределения ресурсов – это объяснение, которое используется и для других кадровых и политических шагов новой американской власти.
Институция была создана для привлечения руководства России к ответственности за преступления злости.
- Международный центр, ответственный за расследование российского вторжения в Украину, открылся в июле 2023 года. В работе центра приняли участие прокуроры Украины, Евросоюза, Соединенных Штатов и Международного уголовного суда.
- Тогдашний заместитель главы офиса президента Смирнов отмечал, что Украина считает создание ICPA первым шагом к введению Специального трибунала против властей РФ.
- В ноябре того же года США предоставили финансовую поддержку на сумму $1 млн Международному центру расследования агрессии России против Украины.
- В феврале 2025 года Reuters со ссылкой на источники сообщало, что приостановка финансовой помощи со стороны США начала оказывать влияние на международные инициативы, связанные с расследованием военных преступлений России в Украине.