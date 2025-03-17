США вышли из Международного центра, расследующего российскую агрессию против Украины

Институция была создана для привлечения руководства РФ к ответственности за преступление агрессии

Евроюст (Фото: KOEN VAN WEEL / EPA)

США вышли из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA). Об этом сообщило агентство ЕС Евроюст, передает телеканал Fox News.

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Чиновники США сообщили Евроюсту, что они не будут продолжать свое участие в ICPA.

В агентстве отметили, что Международный центр продолжает свою работу по поддержке национальных расследований преступления агрессии, связанного с войной РФ против Украины.

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Накануне утром 17 марта о выходе США из института написала газета The New York Times со ссылкой на собственные анонимные источники.

По их данным, администрация президента США Дональда Трампа не привела причин для такого решения, кроме необходимости перераспределения ресурсов – это объяснение, которое используется и для других кадровых и политических шагов новой американской власти.

Институция была создана для привлечения руководства России к ответственности за преступления злости.