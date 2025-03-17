США офіційно вийшли з Міжнародного центру, який розслідує російську агресію проти України
США вийшли з Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). Про це повідомила агенція ЄС Євроюст, передає телеканал Fox News.
Посадовці США повідомили Євроюсту, що вони не продовжуватимуть свою участь в ICPA.
В агенції зазначили, що Міжнародний центр продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною РФ проти України.
Напередодні, вранці 17 березня, про вихід США з інституції написала газета The New York Times з посиланням на власні анонімні джерела.
За їх даними, адміністрація президента США Дональда Трампа не навела причин для такого рішення, окрім необхідності перерозподілу ресурсів – це пояснення, яке використовується й для інших кадрових та політичних кроків нової американської влади.
Інституція була створена для притягнення керівництва Росії до відповідальності за злочини агресії.
- Міжнародний центр, відповідальний за розслідування російського вторгнення в Україну, відкрився у липні 2023 року. У роботі центру взяли участь прокурори з України, Євросоюзу, Сполучених Штатів та Міжнародного кримінального суду.
- Тодішній заступник глави Офісу президента Смирнов зазначав, що Україна вважає створення ICPA першим кроком до запровадження Спеціального трибуналу проти влади РФ.
- У листопаді того ж року США надали фінансову підтримку на суму $1 млн Міжнародному центру розслідування агресії Росії проти України.
- У лютому 2025 року Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що призупинення фінансової допомоги з боку США почало впливати на міжнародні ініціативи, пов'язані з розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні.