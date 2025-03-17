США виходять із міжнародної групи, яка розслідує злочини Росії у війні проти України – NYT

Символіка Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (Зображення: Eurojust)

США виходять із Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), рішення мають оголосити 17 березня. Про це написала газета The New York Times, посилаючись на ознайомлених з ситуацією неназваних співрозмовників.

Міністерство юстиції США вже повідомило про вихід з Центру європейських чиновників, зробивши це непублічно.

За інформацією співрозмовників журналістів, 17 березня очікується, що про вихід США в електронному листі оголосять персоналу та членам головної організації Центру – Євроюсту.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не навела причин для виходу зі слідчої групи, крім однакового з іншими кадровими та політичними кроками пояснення: необхідність перерозподілу ресурсів, кажуть співрозмовники журналістів.



NYT вважає, що це рішення є останнім свідченням того, що адміністрація Трампа відмовляється від притягнення російського диктатора Володимира Путіна до відповідальності за злочини проти українців.

США також скорочують роботу укомплектованої досвідченими прокурорами Групи з розслідування воєнних злочинів, яку у 2022 році створив генпрокурор США Меррік Гарланд.

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України запрацював у 2023 році. Того ж року до нього приєднались США.

Центр був створений, щоб притягнути керівництво Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані, до відповідальності за злочини, які міжнародне право визначає як агресію, що порушує суверенітет іншої країни та не є самообороною.



США були єдиною країною поза межами Європи, яка підтримала роботу Центру.

Група з розслідувань воєнних злочинів мала координувати зусилля Міністерства юстиції США щодо притягнення до відповідальності росіян, які відповідальні за скоєні після повномасштабного вторгнення в Україну звірства.

Вона надавала українським прокурорам і правоохоронцям матеріально-технічну допомогу, вчила їх та допомагала висувати судові обвинувачення у воєнних злочинах проти росіян.

21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від США на 90 днів. Зокрема, це стосувалося і USAID. Україна була одним з основних реципієнтів американської допомоги за лінією USAID.

28 січня США призупинили ключову програму для українських біженців – U4U.

25 лютого Радбез ООН ухвалив американську резолюцію щодо російсько-української війни, де РФ не називають агресором.

З 28 лютого США припинили програму відновлення енергетики України через USAID.