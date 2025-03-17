США выходят из группы, которая расследует преступления РФ в войне против Украины – NYT
США выходят из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), решение должно быть объявлено 17 марта. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на ознакомленных с ситуацией неназванных собеседников.
Министерство юстиции США уже сообщило о выходе из Центра европейским чиновникам, сделав это непублично.
По информации собеседников журналистов, 17 марта ожидается, что о выходе США в электронном письме объявят персоналу и членам главной организации Центра – Евроюста.
Администрация президента США Дональда Трампа не привела причин для выхода из следственной группы, кроме одинакового с другими кадровыми и политическими шагами объяснения: необходимость перераспределения ресурсов, говорят собеседники журналистов.
NYT считает, что это решение является последним свидетельством того, что администрация Трампа отказывается от привлечения российского диктатора Владимира Путина к ответственности за преступления против украинцев.
США также сокращают работу укомплектованной опытными прокурорами Группы по расследованию военных преступлений, которую в 2022 году создал генпрокурор США Меррик Гарланд.
Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины заработал в 2023 году. В том же году к нему присоединились США.
Центр был создан, чтобы привлечь руководство России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране, к ответственности за преступления, которые международное право определяет как агрессию, что нарушает суверенитет другой страны и не является самообороной.
США были единственной страной за пределами Европы, которая поддержала работу Центра.
Группа по расследованиям военных преступлений должна была координировать усилия Министерства юстиции США по привлечению к ответственности россиян, которые ответственны за совершенные после полномасштабного вторжения в Украину зверства.
Она оказывала украинским прокурорам и правоохранителям материально-техническую помощь, учила их и помогала предъявлять судебные обвинения в военных преступлениях против россиян.
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