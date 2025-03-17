США выходят из группы, которая расследует преступления РФ в войне против Украины – NYT

Символика Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (Изображение: Eurojust)

США выходят из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), решение должно быть объявлено 17 марта. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на ознакомленных с ситуацией неназванных собеседников.

Министерство юстиции США уже сообщило о выходе из Центра европейским чиновникам, сделав это непублично.

По информации собеседников журналистов, 17 марта ожидается, что о выходе США в электронном письме объявят персоналу и членам главной организации Центра – Евроюста.

Администрация президента США Дональда Трампа не привела причин для выхода из следственной группы, кроме одинакового с другими кадровыми и политическими шагами объяснения: необходимость перераспределения ресурсов, говорят собеседники журналистов.



NYT считает, что это решение является последним свидетельством того, что администрация Трампа отказывается от привлечения российского диктатора Владимира Путина к ответственности за преступления против украинцев.

США также сокращают работу укомплектованной опытными прокурорами Группы по расследованию военных преступлений, которую в 2022 году создал генпрокурор США Меррик Гарланд.

Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины заработал в 2023 году. В том же году к нему присоединились США.

Центр был создан, чтобы привлечь руководство России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране, к ответственности за преступления, которые международное право определяет как агрессию, что нарушает суверенитет другой страны и не является самообороной.



США были единственной страной за пределами Европы, которая поддержала работу Центра.

Группа по расследованиям военных преступлений должна была координировать усилия Министерства юстиции США по привлечению к ответственности россиян, которые ответственны за совершенные после полномасштабного вторжения в Украину зверства.

Она оказывала украинским прокурорам и правоохранителям материально-техническую помощь, учила их и помогала предъявлять судебные обвинения в военных преступлениях против россиян.

21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от США на 90 дней. В частности, это касалось и USAID. Украина являлась одним из основных реципиентов американской помощи по линии USAID.

28 января США приостановили ключевую программу для украинских беженцев – U4U.

25 февраля Совбез ООН принял американскую резолюцию по поводу российско-украинской войны, где РФ не называют агрессором.

С 28 февраля США приостановили программу восстановления энергетики Украины через USAID.