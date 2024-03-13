Трамп и Байден набрали необходимое количество голосов на праймериз. Их выдвинут на выборы
Президент США Джо Байден и 45-й глава Белого дома Дональд Трамп победили на праймериз своих партий и гарантированно будут выдвинуты на выборы главы государства в ноябре 2024 года. Об этом сообщает канал CNN.
Байден и Трамп выигрывают праймериз своих партий в Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне.
После того как экс-посол США в ООН Никки Хейли вышла из гонки в Республиканской партии, Трампу не хватало 137 голосов делегатов на партийной конференции, которая вскоре официально выдвинет кандидата в президенты.
Теперь Трамп имеет достаточное количество голосов для официального выдвижения.
Победа Байдена в Демократической партии была очевидна, так как действующего президента, как правило, гарантированно выдвигают на второй срок.
- 16 января после победы на первых президентских кокусах в Айове Трамп вспомнил Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить США, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.
- 23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "закончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.
- 1 марта сообщалось, что у Трампа, согласно последним опросам, есть больше шансов на победу на выборах президента США, чем у действующего главы государства.
- 6 марта Байден предупредил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".
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