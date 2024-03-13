Трамп і Байден набрали необхідну кількість голосів на праймериз. Їх висунуть на вибори

Трамп і Байден набрали необхідну кількість голосів делегатів для висування на вибори від своїх партій

Дональд Трамп (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

Президент США Джо Байден та 45-й глава Білого дому Дональд Трамп перемогли на праймериз своїх партій і гарантовано будуть висунуті на вибори глави держави у листопаді 2024 року. Про це повідомляє канал CNN.

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Байден і Трамп виграють праймериз своїх партій у Джорджії, Міссісіпі та Вашингтоні.

Після того як пані експосол США в ООН Ніккі Гейлі вийшла з перегонів у Республіканській партії, Трампу не вистачало 137 голосів делегатів на партійній конференції, яка незабаром офіційно висуне кандидата у президенти.

Тепер Трамп має достатньо голосів для офіційного висування.

Перемога Байдена в Демократичній партії була очевидною, оскільки чинного президента здебільшого гарантовано висувають на другий термін.

16 січня після перемоги на перших президентських кокусах в Айові Трамп згадав Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити США, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

1 березня повідомлялося, що Трамп, згідно з останніми опитуваннями, має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний глава держави.

6 березня Байден попередив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу та пітьми".

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