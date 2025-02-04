Ермак обсудил прямой контакт между Трампом и Зеленским с советником президента США

"Обсудили ситуацию на поле боя, ход мобилизации и ключевые вызовы для Украины", – рассказал глава ОП

Андрей Ермак (Фото: Telegram главы Офиса президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел первый телефонный разговор с советником американского лидера Майклом Уолтцом после его назначения.

Чиновники отдельно подняли вопросы организации личного контакта между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом "в ближайшее время".

Ермак и Уолтц договорились поддерживать постоянную связь для оперативного обмена информацией по ситуации на фронте и вызовов, стоящих перед Украиной.

Также стороны обсудили ситуацию на поле боя, ход мобилизации и ключевые вызовы для Украины.

Ермак подчеркнул, что поддержка партнеров, прежде всего США, остается критически важной.

"Сильные позиции Украины – залог справедливого и продолжительного мира, безопасности Европы и всего мира", – отметил чиновник.

Ранее Ермак напрямую работал с Джейком Салливаном, советником по нацбезопасности предыдущего президента США Байдена. Глава ОП объяснял, что занимается внешней политикой, поскольку выполняет функции такого советника. В то же время, официально в Украине этой должности нет.

3 февраля Трамп заявил, что хочет добиться соглашения с Украиной о получении доступа к редкоземельным материалам страны как условия для продолжения поддержки США в войне против России.

4 февраля Зеленский ответил, что Украина открыта для разработки полезных ископаемых вместе с партнерами, которые помогают ей в защите.