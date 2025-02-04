Єрмак обговорив організацію прямого контакту між Трампом і Зеленським з радником президента США

"Обговорили ситуацію на полі бою, перебіг мобілізації та ключові виклики для України", – розповів голова ОП

Андрій Єрмак (Фото: Telegram голови Офісу президента)

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів першу телефонну розмову з радником американського лідера Майклом Волцом після його призначення.

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Чиновники окремо порушили питання організації особистого контакту між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом "найближчим часом".

Єрмак і Волц домовилися підтримувати постійний зв'язок для оперативного обміну інформацією стосовно ситуації на фронті та викликів, що стоять перед Україною.

Також сторони обговорили ситуацію на полі бою, перебіг мобілізації та ключові виклики для України.

Єрмак наголосив, що підтримка партнерів, передусім США, залишається критично важливою

"Сильні позиції України – запорука справедливого й тривалого миру, безпеки Європи та всього світу", – зазначив посадовець.

Раніше Єрмак напряму працював із Джейком Салліваном, радником з нацбезпеки попереднього президента США Байдена. Голова ОП пояснював, що займається зовнішньою політикою, оскільки виконує функції такого радника. Водночас офіційно в Україні цієї посади немає.

3 лютого Трамп заявив, що хоче досягти угоди з Україною щодо отримання доступу до рідкоземельних матеріалів країни як умови для продовження підтримки США у війні проти Росії.

4 лютого Зеленський відповів, що Україна відкрита до розроблення корисних копалин разом із партнерами, які допомагають їй у захисті.