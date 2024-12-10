У Орбана против санкций ЕС для пророссийских властей Грузии и обещают вето

Сийярто утверждает, что плохое отношение Брюсселя якобы обусловлено тем, что на выборах победила "консервативная партия"

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Венгрия против введения санкций Евросоюза в отношении властей Грузии и наложит вето на такое предложение. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Макой Бочоришвили, передает Первый канал Грузии.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Сийярто заявил, что его страна "категорически против" включения грузинских чиновников в санкционные списки, и если будут такие предложения, то Будапешт наложит на него вето.

По словам министра, Венгрия оказывает Грузии "разнообразную поддержку".

"Если бы на выборах победила оппозиция, то Брюссель громко кричал бы о демократии в Грузии. Они сказали бы, что демократия в Грузии никогда не была такой сильной, но на выборах победила консервативная партия, и они делают все, чтобы отрицать и игнорировать волю граждан ", – утверждает венгерский чиновник.

Сийярто считает, что ЕС якобы ведет себя в "недемократическом стиле" по отношению к Грузии, якобы ставит "под сомнение волю грузинского народа, которую он выразил посредством демократических выборов".

В целом Будапешт призвал власти ЕС и "международную либеральную элиту" уважать "решение грузинского народа" и "не ставить под сомнение суверенное право грузинского народа решать будущее своей страны".

О нарушениях, зафиксированных на этих выборах, министр не упомянул. Ранее, в конце октября, премьер Венгрии Виктор Орбан первым поздравил пророссийскую партию Грузинская мечта с победой на выборах, несмотря на то, что в тот момент не были известны окончательные результаты.

Впоследствии он посетил Грузию и заявил, что ее руководящая партия "не позволила превратить страну во вторую Украину".

9 декабря посол ЕС в Грузии заявил, что Брюссель готовит санкции против Грузии в ответ на происходящие в государстве последние 12 дней события, они могут включать отмену безвиза для некоторых категорий паспортов.

Накануне президент Зеленский подписал указ о введении санкций против грузинских чиновников.