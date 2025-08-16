Уже двое суток есть успехи Сил обороны под Добропольем и Покровском – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники в течение двух суток имеют успехи на Добропольском и Покровском направлениях. Об этом глава государства написал после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Защищаем наши позиции по всей линии фронта и уже вторые сутки подряд имеем успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области – на направлении Доброполья и Покровска", – рассказал Зеленский.
В том числе он отметил подразделения 1 корпуса Национальной гвардии "Азов", 7 корпуса десантно-штурмовых войск, 38 отдельной бригады морской пехоты им. гетмана Петра Сагайдачного, а также защитников из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
По словам президента, продолжается уничтожение захватчиков, которые пытались просачиваться в глубину украинских позиций, помимо этого есть "важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными".
"Главком доложил также о действиях наших подразделений в Сумской, Харьковской, Запорожской областях. Благодарен всем воинам за стойкость", – отметил руководитель Украины.
Также Зеленский сообщил, что страна-агрессор в последующие дни может усилить давление и удары на линии фронта, чтобы улучшить свои переговорные позиции.
- Вечером 15 августа корпус "Азов" сообщил, что вместе со смежными и подчиненными подразделениями защитники остановили продвижение российских войск на Покровском направлении.
- 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" взяла под контроль села Грузское и Веселое недалеко от Доброполья, где недавно произошел прорыв россиян.
- Группировка войск "Днепр" сообщила, что РФ оккупировала село Попов Яр в Донецкой области и Ивано-Дарьевку на Северском направлении.
