Уже дві доби є успіхи Сил оборони під Добропіллям і Покровськом – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники впродовж двох діб мають успіхи на Добропільському та Покровському напрямках. Про це глава держави написав після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Захищаємо наші позиції по всій лінії фронту і вже другу добу поспіль маємо успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська", – розповів Зеленський.

Серед інших він відзначив підрозділи 1 корпусу Національної гвардії "Азов", 7 корпусу десантно-штурмових військ, 38 окремої бригади морської піхоти ім. гетьмана Петра Сагайдачного, а також захисників з 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

За словами президента, продовжується знищення загарбників, які намагалися просочуватися в глибину українських позицій, окрім цього є "важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими".

"Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Вдячний усім воїнам за стійкість", – зауважив керівник України.

Також Зеленський повідомив, що країна-агресор у наступні дні може посилити тиск та удари на лінії фронту, аби покращити свої перемовні позиції.