Росія окупувала два населені пункти на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"
Російська армія окупувала село Попів Яр на Донеччині та Івано-Дарʼївку на Сіверському напрямку. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Дніпро".
За даними військових, наДобропільському напрямку російська армія витіснила українські підрозділи й окупувала Попів Яр.
"Ворог намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового, а також активізував наступ в бік Іванівки", – повідомили в ОСУВ "Дніпро".
На Сіверському напрямку окупанти здійснювали безуспішні наступальні дії в районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки. Проте їм вдалося зайняти Івано-Дарʼївку.
Військові зазначають, що на Покровському напрямкуросійська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.
- 11 серпня проєкт DeepStae заявив про просування окупантів на північному сході від Добропілля Донецької області. В угрупованні "Дніпро" наголосили, що на цьому та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться.
- 12 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли смугу оборони на Покровському напрямку. Генштаб заявив, що резервні сили вживають заходів, щоб зупинити просування ворога.
- 15 серпня Зеленський повідомив, що Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку. Президент заявив, що ухвалено рішення про зміцнення всіх напрямків у Донецькій області.
- В той же день "Азов" повідомив, що разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинив просування російських військ на Покровському напрямку.
