Росія окупувала два населені пункти на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"

Росіяни також намагаються на Покровському напрямку блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію

Російські військові (Фото: пропагандистські медіа)

Російська армія окупувала село Попів Яр на Донеччині та Івано-Дарʼївку на Сіверському напрямку. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Дніпро".

За даними військових, наДобропільському напрямку російська армія витіснила українські підрозділи й окупувала Попів Яр.

"Ворог намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового, а також активізував наступ в бік Іванівки", – повідомили в ОСУВ "Дніпро".

На Сіверському напрямку окупанти здійснювали безуспішні наступальні дії в районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки. Проте їм вдалося зайняти Івано-Дарʼївку.

Військові зазначають, що на Покровському напрямкуросійська армія не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Скриншот (deepstatemap)

