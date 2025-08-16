Россия оккупировала два населенных пункта в Донецкой области – ОСУВ "Днепр"
Российская армия оккупировала село Попов Яр в Донецкой области и Ивано-Дарьевку на Северском направлении. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Днепр".
По данным военных, наДобропольском направлении российская армия вытеснила украинские подразделения и оккупировала Попов Яр.
"Враг пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, а также активизировал наступление в сторону Ивановки", – сообщили в ОСУВ "Днепр".
На Северском направлении оккупанты осуществляли безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Переездного, Федоровки и Серебрянки. Однако им удалось занять Ивано-Дарьевку.
Военные отмечают, что на Покровском направлениироссийская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.
- 11 августа проект DeepStae заявил о продвижении оккупантов на северо-востоке от Доброполья Донецкой области. В группировке "Днепр" отметили, что на этом и Покровском направлениях оккупанты пытаются просачиваться малыми группами через первую линию украинской обороны, однако о контроле над территорией речь не идет.
- 12 августа первый корпус Нацгвардии "Азов" сообщил, что его бойцы заняли полосу обороны на Покровском направлении. Генштаб заявил, что резервные силы принимают мерычтобы остановить продвижение врага.
- 15 августа Зеленский сообщил, что Силы обороны имели успехи на Покровском направлении. Президент заявил, что принято решение об укреплении всех направлений в Донецкой области.
- В тот же день "Азов" сообщил, что вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановил продвижение российских войск на Покровском направлении.
