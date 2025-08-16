Россия оккупировала два населенных пункта в Донецкой области – ОСУВ "Днепр"

Россияне также пытаются на Покровском направлении блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию

Российские военные (Фото: пропагандистские медиа)

Российская армия оккупировала село Попов Яр в Донецкой области и Ивано-Дарьевку на Северском направлении. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Днепр".

По данным военных, наДобропольском направлении российская армия вытеснила украинские подразделения и оккупировала Попов Яр.

"Враг пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, а также активизировал наступление в сторону Ивановки", – сообщили в ОСУВ "Днепр".

На Северском направлении оккупанты осуществляли безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Переездного, Федоровки и Серебрянки. Однако им удалось занять Ивано-Дарьевку.

Военные отмечают, что на Покровском направлениироссийская армия не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Скриншот (deepstatemap)

