"Знаючи підлість РФ". Москва може спробувати посилити тиск на фронті під переговори – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресор у наступні дні може посилити тиск та удари на лінії фронту, аби покращити свої перемовні позиції. Про це глава держави написав після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами", – написав Зеленський.
За його словами, Україна фіксує відповідні пересування та приготування військ РФ.
Президент зауважив, що Україна, звісно, протидіятиме цьому – і якщо треба, то й асиметрично.
"Я попросив головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу", – додав глава держави.
- Раніше, 15 серпня, Сирський повідомив, що для звітування на фоні переговорів зі Сполученими Штатами на Алясці РФ "кидає в бій нове "гарматне м’ясо" та зазнає значних втрат".
- Переговори Трампа і Путіна завершились без угоди про перемир'я. Про перебіг саміту читайте в хроніці LIGA.net.
- На 18 серпня заплановано зустріч Зеленського та президента США у Вашингтоні.
