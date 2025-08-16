"Знаючи підлість РФ". Москва може спробувати посилити тиск на фронті під переговори – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресор у наступні дні може посилити тиск та удари на лінії фронту, аби покращити свої перемовні позиції. Про це глава держави написав після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами", – написав Зеленський.

Читайте також Приниження Трампа. Як переговори з Путіним на Алясці вплинуть на Україну

За його словами, Україна фіксує відповідні пересування та приготування військ РФ.

Президент зауважив, що Україна, звісно, протидіятиме цьому – і якщо треба, то й асиметрично.

"Я попросив головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу", – додав глава держави.