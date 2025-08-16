Москва может попытаться усилить давление на фронте под переговоры – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор в последующие дни может усилить давление и удары на линии фронта, чтобы улучшить свои переговорные позиции. Об этом глава государства написал после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Основываясь на политико-дипломатической ситуации вокруг Украины и зная подлость России, предполагаем, что российская армия в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары против украинских позиций с целью создания более выгодных политических обстоятельств для разговоров с глобальными субъектами", – написал Зеленский.
По его словам, Украина фиксирует соответствующие передвижения и приготовления войск РФ.
Президент отметил, что Украина, конечно, будет противодействовать этому – если надо, то и асимметрично.
"Я попросил главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу", – добавил глава государства.
- Ранее, 15 августа, Сырский сообщил, что для отчета на фоне переговоров с Соединенными Штатами на Аляске РФ "бросает в бой новое "пушечное мясо" и несет значительные потери".
- Переговоры Трампа и Путина на Аляске завершились без соглашения о перемирии. О ходе саммита читайте в хронике LIGA.net.
- На 18 августа запланировано встреча Зеленского и президента США в Вашингтоне.
Комментарии (0)