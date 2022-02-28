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В Беларуси люди выходят на протесты против нападения России на Украину – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 01:56
В Беларуси люди выходят на протесты против нападения России на Украину – видео - Фото
Фото: Радио Свобода

Локальные протесты против российского вторжения в Украину прошли 27 февраля в разных районах Минска. Акции совпали с основным днем голосования на референдуме по изменению Конституции, который призван еще больше укрепить власть диктатора Александра Лукашенко, пишет Радио Свобода.

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Около 30 человек прошли маршем в Восточном округе, скандируя "Нет войне". Такой же лозунг прозвучал возле школ, где расположены избирательные участки.

По данным правозащитников, в полицию доставили не менее 500 человек.

Вечером у Главного штаба Вооруженных сил собралась группа граждан в знак протеста против участия беларуской армии в войне против Украины. Водители приветствовали их гудками. Протесты также прошли в Немиге, у Минского маяка и в других местах.

Также беларусы несли цветы к посольству Украины.

  • В воскресенье утром, 27 февраля, со стороны Беларуси нанесен воздушно-ракетный удар по воинской части вблизи города Владимир. 
  • Выпущенная с территории Беларуси ракета Искандер попала в аэропорт Житомира. 
Вадим Ребрина
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Россия война беларусь протест
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