В Беларуси люди выходят на протесты против нападения России на Украину – видео

Локальные протесты против российского вторжения в Украину прошли 27 февраля в разных районах Минска. Акции совпали с основным днем голосования на референдуме по изменению Конституции, который призван еще больше укрепить власть диктатора Александра Лукашенко, пишет Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Около 30 человек прошли маршем в Восточном округе, скандируя "Нет войне". Такой же лозунг прозвучал возле школ, где расположены избирательные участки.

По данным правозащитников, в полицию доставили не менее 500 человек.

Вечером у Главного штаба Вооруженных сил собралась группа граждан в знак протеста против участия беларуской армии в войне против Украины. Водители приветствовали их гудками. Протесты также прошли в Немиге, у Минского маяка и в других местах.

Также беларусы несли цветы к посольству Украины.

В воскресенье утром, 27 февраля, со стороны Беларуси нанесен воздушно-ракетный удар по воинской части вблизи города Владимир.

Выпущенная с территории Беларуси ракета Искандер попала в аэропорт Житомира.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.