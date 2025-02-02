В Грузии новый митинг: есть стычки, силовики прибегают к насилию против задержанных

TV Pirveli опубликовал видео, на котором, как утверждается, глава грузинских спецназовцев лично бьет задержанного ногами

Фото: Эхо Кавказа

В окрестностях грузинской столицы Тбилиси проходит оппозиционная акция протеста: произошли столкновения между силовиками и мингарами, зафиксированы избиения задержанных. Об этом сообщает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

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Акция проходит возле торгового центра Tbilisi Mall, протестующие пытаются перекрыть автомагистраль международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.

В то же время силовики пытаются помешать перекрытию дороги.

Вечером часть участников акции начали постепенно двигаться в центр города, другие же идут к нынешнему месту проведения акции. Этому предшествовала серия столкновений между силовиками и протестующими.

По данным медиа, задержаны более 10 человек, некоторые из них очень жестко.

В частности, зафиксированы кадры того, как силовики избивают протестующих во время задержания. Сообщается о пострадавших.

Телеканал TV Pirveli опубликовал видео, на котором, как утверждается, глава грузинских спецназовцев Звиад Харазишвили лично избивает задержанного ногами.

Среди задержанных активист Дмитрий Бидзинашвили, члены "Коалиции за перемены" Ники Мелия и Тенго Тевзадзе, а также бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Во время столкновения между митингующими и силовиками пострадал оператор TV Pirveli.

Накануне пророссийское правительство "Грузинской мечты" внесло изменения в законодательство, согласно которым "дороги международного и внутреннего назначения" в перечень стратегических объектов.

Грузинские власти заявляют, что перекрытие трассы возле Tbilisi Mall подпадает под статью уголовного кодекса о захвате или блокировании стратегических объектов или объектов особого назначения. Протестующим может грозить до четырех лет заключения.