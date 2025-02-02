В Грузии новый митинг: есть стычки, силовики прибегают к насилию против задержанных
В окрестностях грузинской столицы Тбилиси проходит оппозиционная акция протеста: произошли столкновения между силовиками и мингарами, зафиксированы избиения задержанных. Об этом сообщает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".
Акция проходит возле торгового центра Tbilisi Mall, протестующие пытаются перекрыть автомагистраль международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
В то же время силовики пытаются помешать перекрытию дороги.
Вечером часть участников акции начали постепенно двигаться в центр города, другие же идут к нынешнему месту проведения акции. Этому предшествовала серия столкновений между силовиками и протестующими.
По данным медиа, задержаны более 10 человек, некоторые из них очень жестко.
В частности, зафиксированы кадры того, как силовики избивают протестующих во время задержания. Сообщается о пострадавших.
Телеканал TV Pirveli опубликовал видео, на котором, как утверждается, глава грузинских спецназовцев Звиад Харазишвили лично избивает задержанного ногами.
Среди задержанных активист Дмитрий Бидзинашвили, члены "Коалиции за перемены" Ники Мелия и Тенго Тевзадзе, а также бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Во время столкновения между митингующими и силовиками пострадал оператор TV Pirveli.
Накануне пророссийское правительство "Грузинской мечты" внесло изменения в законодательство, согласно которым "дороги международного и внутреннего назначения" в перечень стратегических объектов.
Грузинские власти заявляют, что перекрытие трассы возле Tbilisi Mall подпадает под статью уголовного кодекса о захвате или блокировании стратегических объектов или объектов особого назначения. Протестующим может грозить до четырех лет заключения.
- Протесты в Грузии начались в октябре-ноябре 2024 года после фальсификаций на парламентских выборах и отказа пророссийских властей от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. На 9 декабря грузинские силовики задержали более 400 участников протестных акций.
- 4 января 2025 года сообщалось, что из Грузии депортируют иностранцев, участвовавших в протестах.