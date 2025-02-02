У Грузії нова акція протесту: є сутички, силовики вдаються до насилля проти затриманих

TV Pirveli опублікував відео, на якому, як стверджується, голова грузинських спецпризначенців особисто б'є затриманого ногами

Фото: Ехо Кавказу

На околиці грузинської столиці Тбілісі проходить опозиційна акція протесту: відбулися зіткнення між силовиками та мітингарями, зафіксовано побиття затриманих. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Ехо Кавказа.

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Акція відбувається біля торгівельного центру Tbilisi Mall, протестувальники намагаються перекрити автомагістраль міжнародного значення Тбілісі-Сенакі-Леселідзе.

Натомість силовики намагаються завадити перекриттю дороги.

Ввечері частина учасників акції почали поступово рухатися до центру міста, натомість інші йдуть до нинішнього місця проведення акції. Цьому передувала серія сутичок між силовиками та протестувальниками.

За даними медіа, затримано понад 10 людей, деякі з них – дуже жорстко.

Зокрема, зафіксовано кадри того, як силовики б'ють протестувальників під час затримання. Повідомляється про постраждалих.

Телеканал TV Pirveli опублікував відео, на якому, як стверджується, голова грузинських спецпризначенців Звіад Харазішвілі особисто б'є затриманого ногами.

Серед затриманих є активіст Дмитро Бідзінашвілі, члени Коаліції за зміни Нікі Мелія та Тенго Тевзадзе, а також колишній мер Тбілісі Гігі Угулава. Під час сутички між мітингарями та силовиками постраждав оператор TV Pirveli.

Напередодні проросійський уряд Грузинської мрії вніс зміни до законодавства, згідно з якими "дороги міжнародного і внутрішнього призначення" входять у перелік стратегічних об'єктів.

Грузинська влада заявляє, що перекриття траси біля Tbilisi Mall підпадає під статтю кримінального кодексу про захоплення або блокування стратегічних об'єктів або об'єктів особливого призначення. Протестувальникам може загрожувати до чотирьох років ув'язнення.