В Индонезии обрушилась исламская школа: разыскивают 38 пропавших без вести – фото
Индонезийские спасатели продолжают поиски 38 человек, которые оказались под завалами исламской школы-интерната в провинции Восточная Ява. Об этом сообщают Reuters и South China Morning Post.
Десятки людей находились на послеобеденной молитве, когда недостроенная школа Аль-Хозини обвалилась.
По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, по меньшей мере один человек погиб, 102 эвакуировали, из них 80 доставили в больницу.
"Это внезапное событие привело к падению строительных материалов на десятки студентов и рабочих", – сказал представитель агентства Абдул Мухари.
По словам власти, вероятно фундамент здания не смог выдержать вес бетонных перекрытий на четвертом этаже, ведь сооружение незаконно надстраивали – к двухэтажному молитвенному залу планировали добавить еще два этажа без соответствующих на это разрешений.
