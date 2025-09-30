В Индонезии обрушилась исламская школа: разыскивают 38 пропавших без вести – фото

Во время послеобеденной молитвы в школе Аль-Хозини произошел обвал. В помещении находились десятки детей и рабочих

Спасательная операция на месте разрушенной школы-интерната в Восточной Яве (Фото: EPA / FULLY HANDOKO)

Индонезийские спасатели продолжают поиски 38 человек, которые оказались под завалами исламской школы-интерната в провинции Восточная Ява. Об этом сообщают Reuters и South China Morning Post.

Десятки людей находились на послеобеденной молитве, когда недостроенная школа Аль-Хозини обвалилась.

По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, по меньшей мере один человек погиб, 102 эвакуировали, из них 80 доставили в больницу.

"Это внезапное событие привело к падению строительных материалов на десятки студентов и рабочих", – сказал представитель агентства Абдул Мухари.

По словам власти, вероятно фундамент здания не смог выдержать вес бетонных перекрытий на четвертом этаже, ведь сооружение незаконно надстраивали – к двухэтажному молитвенному залу планировали добавить еще два этажа без соответствующих на это разрешений.

