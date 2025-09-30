В Індонезії обвалилась ісламська школа: розшукують 38 зниклих безвісти – фото
Індонезійські рятувальники продовжують пошуки 38 людей, які опинилися під завалами ісламської школи-інтернату в провінції Східна Ява. Про це повідомляють Reuters і South China Morning Post.
Десятки людей перебували на післяобідній молитві, коли недобудована школа Аль-Хозіні обвалилась.
За даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, щонайменше одна людина загинула, 102 евакуювали, з них 80 доставили до лікарні.
"Ця раптова подія призвела до падіння будівельних матеріалів на десятки студентів і робітників", – сказав речник агенства Абдул Мухарі.
За словами влади, ймовірно фундамент будівлі не зміг витримати вагу бетонних перекриттів на четвертому поверсі, адже споруду незаконно надбудовували – до двоповерхової молитовної зали планували додати ще два поверхи без відповідних на це дозволів.
