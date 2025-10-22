В Литве увольняют с должности министра обороны

Разногласия между премьером и министром обороны Литвы возникли после встречи с лидерами общественного мнения в Минобороны 14 октября

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене (Фото: Facebook)

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о намерении уволить с должности министра обороны Довиле Шакалене. Об этом она сообщила после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает литовская ТРК LRT.

Временно исполнять обязанности министра обороны будет глава МВД Владислав Кондратович.

По данным LRT, разногласия между министром обороны и премьер-министром возникли после того, как 14 октября в Министерстве обороны состоялась неофициальная встреча с лидерами общественного мнения, на которой была представлена информация о том, что финансирование обороны в 2026 году составит лишь 4,87% от ВВП.

Впоследствии, 15 октября, премьер-министр Инга Ругиниене объявила, что на нужды обороны в 2026 году будет выделено 5,38% ВВП, что составит 4,79 млрд евро.

Шакалене обвиняют в манипуляции мнением лидеров общественной среды, чтобы оказать давление на правительство, чтобы увеличить финансирование обороны.

"Сегодня я озвучила, что вношу предложение президенту об отставке министра обороны. Это было заявлено устно, и вскоре после этого будет мое письменное представление", – сказала премьер-министр журналистам в Президентском дворце.

Литовский премьер обвинила министра обороны во лжи и "полном нежелании" сотрудничать.

"Когда премьер задает вопросы, начиная от закупок и расходования денег и заканчивая другими вопросами, министерство должно на них отвечать. Если министерство не отвечает, не сотрудничает, я не представляю, как можно работать в команде. Это некомандная работа", – сказала премьер.

Также, принимая решение об инициировании увольнения, она оценивала, насколько хорошо Шакалене справляется со своими руководящими обязанностями, ведь недавно в медиа появились сообщения со ссылкой на анонимных бывших сотрудников системы обороны, которые рассказали о неподобающем поведении министра с подчиненными.

Ругинене подчеркнула, что вносит представление об увольнении Шакалене самостоятельно, ведь не получила от министра обороны заявления об отставке.

Зато накануне, 21 октября, министр обороны Довиле Шакалене заявила, что планирует подать в отставку.

22 октября она сообщила, что в 10:00 подала заявление об отставке.

"Я не вижу возможности работать в среде, где нет доверия", – написала она.

По словам советника главы государства Дейвидаса Матулениса, оборонный бюджет является "абсолютным приоритетом" как президента, так и премьера, ведь от этого зависит размещение немецкой бригады в Литве и присутствие американцев в стране.