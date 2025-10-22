В Литве увольняют с должности министра обороны
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о намерении уволить с должности министра обороны Довиле Шакалене. Об этом она сообщила после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает литовская ТРК LRT.
Временно исполнять обязанности министра обороны будет глава МВД Владислав Кондратович.
По данным LRT, разногласия между министром обороны и премьер-министром возникли после того, как 14 октября в Министерстве обороны состоялась неофициальная встреча с лидерами общественного мнения, на которой была представлена информация о том, что финансирование обороны в 2026 году составит лишь 4,87% от ВВП.
Впоследствии, 15 октября, премьер-министр Инга Ругиниене объявила, что на нужды обороны в 2026 году будет выделено 5,38% ВВП, что составит 4,79 млрд евро.
Шакалене обвиняют в манипуляции мнением лидеров общественной среды, чтобы оказать давление на правительство, чтобы увеличить финансирование обороны.
"Сегодня я озвучила, что вношу предложение президенту об отставке министра обороны. Это было заявлено устно, и вскоре после этого будет мое письменное представление", – сказала премьер-министр журналистам в Президентском дворце.
Литовский премьер обвинила министра обороны во лжи и "полном нежелании" сотрудничать.
"Когда премьер задает вопросы, начиная от закупок и расходования денег и заканчивая другими вопросами, министерство должно на них отвечать. Если министерство не отвечает, не сотрудничает, я не представляю, как можно работать в команде. Это некомандная работа", – сказала премьер.
Также, принимая решение об инициировании увольнения, она оценивала, насколько хорошо Шакалене справляется со своими руководящими обязанностями, ведь недавно в медиа появились сообщения со ссылкой на анонимных бывших сотрудников системы обороны, которые рассказали о неподобающем поведении министра с подчиненными.
Ругинене подчеркнула, что вносит представление об увольнении Шакалене самостоятельно, ведь не получила от министра обороны заявления об отставке.
Зато накануне, 21 октября, министр обороны Довиле Шакалене заявила, что планирует подать в отставку.
22 октября она сообщила, что в 10:00 подала заявление об отставке.
"Я не вижу возможности работать в среде, где нет доверия", – написала она.
По словам советника главы государства Дейвидаса Матулениса, оборонный бюджет является "абсолютным приоритетом" как президента, так и премьера, ведь от этого зависит размещение немецкой бригады в Литве и присутствие американцев в стране.
- 29 сентября командующий Вооруженными силами Литвы заявил, что страна не сможет защитить на все 100% свое воздушное пространство от беспилотников.
- 8 октября министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Литва считает дальнейшее присутствие американских войск в стране более важным, чем финансовую помощь со стороны США.
- 10 октября стало известно, что страны Балтии готовят массовую эвакуацию в случае нападения России.
- 13 октября Литва начала новые военные учения, которые будут проходить на Куршской косе и заливе, рядом с Калининградской областью РФ.
Комментарии (0)