В Мексике ливни и наводнения унесли жизни по меньшей мере 47 человек – фото

Тропические штормы Присцилла и Реймонд вызвали сильные дожди, из-за которых в пяти штатах произошли наводнения и оползни

Наводнения в Мексике (Фото: EPА / Давид Мартинес Пелкастре)

В Мексике в результате сильных дождей и наводнений погибли 47 человек, пострадали по меньшей мере 5448 человек. Об этом сообщил правительство.

По данным властей, ливни вызвали оползни и подтопления в пяти штатах. В штате Веракрус погибли 18 человек, в Идальго – 16, в Пуэбле – девять, и еще один человек в Керетаро. Всего по подсчетам властей пострадали 139 населенных пунктов.

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям продолжает работать над ликвидацией последствий стихийного бедствия и координирует свои действия с губернаторами пострадавших регионов.

"Мы продолжаем реагировать на чрезвычайную ситуацию в Веракрусе, Идальго, Пуэбли, Керетаро и Сан-Луис-Потоси в сотрудничестве с местными правительствами и федеральными структурами", – написала президент Мексики Клаудия Шайнбаум.

Наводнения в Мексике (Фото: EPА / Виктория Мигуэль)

