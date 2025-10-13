У Мексиці зливи й повені забрали життя щонайменше 47 людей – фото

Тропічні шторми Прісцилла і Реймонд викликали сильні дощі, через які у п’яти штатах сталися повені та зсуви

Повені у Мексиці (Фото: EPА / Давід Мартінес Пелкастре)

У Мексиці внаслідок сильних дощів і повеней загинули 47 людей, постраждали щонайменше 5448 осіб. Про це повідомив уряд.

За даними влади, зливи викликали зсуви ґрунту й підтоплення в п'яти штатах. У штаті Веракрус загинули 18 осіб, в Ідальго – 16, в Пуеблі – дев'ять, і ще одна особа в Керетаро. Усього за підрахунками влади постраждали 139 населених пунктів.

Національний комітет з надзвичайних ситуацій продовжує працювати над ліквідацією наслідків стихійного лиха й координує свої дії з губернаторами постраждалих регіонів.

"Ми продовжуємо реагувати на надзвичайну ситуацію у Веракрусі, Ідальго, Пуеблі, Керетаро та Сан-Луїс-Потосі у співпраці з місцевими урядами й федеральними структурами", – написала президентка Мексики Клаудія Шайнбаум.

