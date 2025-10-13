У Мексиці зливи й повені забрали життя щонайменше 47 людей – фото
У Мексиці внаслідок сильних дощів і повеней загинули 47 людей, постраждали щонайменше 5448 осіб. Про це повідомив уряд.
За даними влади, зливи викликали зсуви ґрунту й підтоплення в п'яти штатах. У штаті Веракрус загинули 18 осіб, в Ідальго – 16, в Пуеблі – дев'ять, і ще одна особа в Керетаро. Усього за підрахунками влади постраждали 139 населених пунктів.
Національний комітет з надзвичайних ситуацій продовжує працювати над ліквідацією наслідків стихійного лиха й координує свої дії з губернаторами постраждалих регіонів.
"Ми продовжуємо реагувати на надзвичайну ситуацію у Веракрусі, Ідальго, Пуеблі, Керетаро та Сан-Луїс-Потосі у співпраці з місцевими урядами й федеральними структурами", – написала президентка Мексики Клаудія Шайнбаум.
