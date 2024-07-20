В Николаеве уже четверо погибших и 24 пострадавших после удара РФ по детской площадке

В результате удара по Николаеву 19 июля погибли четыре человека

Последствия удара по Николаеву (Фото: ГСЧС)

Вечером 19 июля Россия ударила по жилому кварталу города Николаева: по состоянию на утро 20 июля 24 человека получили ранения, количество погибших выросло до четырех. Об этом сообщили председатель Николаевской ОВА Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич.

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По данным Кима, в результате удара погибли мальчик 13 лет, две женщины 53 и 63 лет. Сенкевич сообщил, что также в больнице скончался мужчина.

24 человека получили ранения, из них четверо детей.

Также местные власти проинформировали, что медицинская помощь амбулаторно предоставлена девяти взрослым и двум детям. В медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей.

Предварительно, Россия ударила по городу авиационной ракетой Х-59. Взрывной волной и обломками повреждены девять многоквартирных домов, заведение дошкольного образования и частные автомобили.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что попадание было в детскую площадку вблизи обычного дома.

В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев в ночь на 20 июля, в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона.

Также российские военные атаковали "шахедом" объект энергетической инфраструктуры в Конотопском районе Сумской области.

В ночь на 20 июля российские войска атаковали железную дорогу в Харьковской области – четверо работников ранены, а курсирование поездов претерпело изменения.

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