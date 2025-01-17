"Я русский" в Киеве. Участник скандальных видео получил подозрение за хранение оружия

Фото: Нацполиция

Полиция Киева сообщила о подозрении в незаконном хранении оружия несовершеннолетнему, который был участником скандальных видео.

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Накануне, 12 января, правоохранители провели обыски в помещениях двух участников провокативных записей. В частности, в этих материалах фигуранты демонстрировали оружие.

Во время обысков у одного из участников видео нашли и изъяли оружие и патроны.

Согласно результатам экспертиз, изъятый пистолет является огнестрельным оружием.

Соответственно, 17-летнему юноше сообщили о подозрении, и теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее, в пятницу, 10 января, группа молодых людей опубликовала в соцсетях видео, где они перекрывают движение в центре Киева, поют песни российских исполнителей, поддерживающих политику Кремля (в частности, песню "Я русский" путиниста Шамана), а также демонстрируют оружие.

Впоследствии полицейские сообщили, что установили всех участников видео, с ними и их родителями общались ювенальные полицейские.

13 января в Нацполиции заявили, что родители этих несовершеннолетних не являются влиятельными лицами, а один из них в прошлом году уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Издание Bihus.Info в своем расследовании утверждает, что среди фигурантов есть сын бывшего мэра Лимана Цимидана, подозреваемого в связях с пророссийскими боевиками, а также сын предпринимателя Юткина, находящегося под санкциями СНБО из-за бизнес-связей с Россией.

14 января полицейские установили еще четырех участников скандальных видео.