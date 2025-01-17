"Я русский" у Києві. Один з учасників скандальних відео отримав підозру за зберігання зброї

Згідно з результатами експертиз, вилучений у юнака пістолет є вогнепальною зброєю

Фото: Нацполіція

Поліція Києва повідомила про підозру у незаконному зберіганні зброї неповнолітньому, який був учасником скандальних відео.

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Напередодні, 12 січня, правоохоронці провели обшуки у помешканнях двох учасників провокативних записів. Зокрема, у цих матеріалах фігуранти демонстрували зброю.

Під час обшуків в одного з учасників відео знайшли та вилучили зброю та набої.

Згідно з результатами експертиз, вилучений пістолет є вогнепальною зброєю.

Відповідно, 17-річному юнаку повідомили про підозру, і тепер йому загрожує до семи років тюрми.

Раніше, у п'ятницю, 10 січня, група молодих людей опублікувала у соцмережах відео, де вони перекривають рух у центрі Києва, співають пісень російських виконавців, які підтримують політику Кремля (зокрема, пісню "Я русский" путініста Шамана), а також демонструють зброю.

Згодом поліціянти повідомили, що встановили усіх учасників відео, з ними та їх батьками спілкувалися ювенальні поліціянти.