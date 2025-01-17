"Я русский" у Києві. Один з учасників скандальних відео отримав підозру за зберігання зброї
Поліція Києва повідомила про підозру у незаконному зберіганні зброї неповнолітньому, який був учасником скандальних відео.
Напередодні, 12 січня, правоохоронці провели обшуки у помешканнях двох учасників провокативних записів. Зокрема, у цих матеріалах фігуранти демонстрували зброю.
Під час обшуків в одного з учасників відео знайшли та вилучили зброю та набої.
Згідно з результатами експертиз, вилучений пістолет є вогнепальною зброєю.
Відповідно, 17-річному юнаку повідомили про підозру, і тепер йому загрожує до семи років тюрми.
Раніше, у п'ятницю, 10 січня, група молодих людей опублікувала у соцмережах відео, де вони перекривають рух у центрі Києва, співають пісень російських виконавців, які підтримують політику Кремля (зокрема, пісню "Я русский" путініста Шамана), а також демонструють зброю.
Згодом поліціянти повідомили, що встановили усіх учасників відео, з ними та їх батьками спілкувалися ювенальні поліціянти.
- 13 січня у Нацполіції заявили, що батьки цих неповнолітніх не є впливовими особами, а один із них торік вже потрапляв у поле зору правоохоронців.
- Видання Bihus.Info у своєму розслідуванні стверджує, що серед фігурантів є син колишнього мера Лимана Цимідана, якого підозрювали у зв’язках із проросійськими бойовиками, а також син підприємця Юткіна, який перебуває під санкціями РНБО через бізнес-зв'язки з Росією.
- 14 січня поліціянти встановили ще чотирьох учасників скандальних відео.