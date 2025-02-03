За полгода Силы беспилотных систем провели 220 операций с глубинными ударами по России

Подразделения СБС запустили более 3500 средств поражения на данный момент

Вадим Сухаревский (Фото: LIGA.net)

За полгода существования подразделения Сил беспилотных систем произвели более 220 операций по глубинному поражению по территории России. Об этом сообщил командующий этим родом войск Вадим Сухаревский в интервью Радио Свобода.

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По его словам, подразделения СБС запустили более 3500 средств поражения на данный момент.

Также командующий рассказал, что подразделения, использующие дроны-бомберы, показывают пример "чрезвычайной эффективности".

В частности, за декабрь и январь подразделения Nemesis поразили более 15 единиц дорогостоящих российских зенитно-ракетных комплексов "БУК-М3", "Тор" и других, заявил Сухаревский.

К примеру, добавил военный, в январе защитникам удалось поразить комплекс "БУК-М3" на глубине 57 километров.

31 января СБС подтвердили использование беспилотников с авиабомбами ФАБ-250 для ударов по России и показали фото.

Речь идет о БпЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения.